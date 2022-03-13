Kasımpaşa Rize'yi yaktı

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, Çaykur Rize'yi konuk etti. 20'de Boldrin'in vuruşu Ertuğrul'da kaldı. 27'de Mortadha pası verdi Mabil, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye şık vurdu: 1-0. 34'te Mortadha'nın şutu Gökhan'dan döndü.



ÇİZGİDEN ÇIKARDI

37'de Muleka kaleciyi geçip vurdu, Holmen çizgiden çıkardı. 65'te Selim Ay karambolde düzgün vurdu: 1-1. 71'de Hajradinovic verdi Umut Bozok attı: 2-1. 3 dakika sonra Hajradinovic bir asist de Mamadou Fall'a yaptı: 3-1. 86'da Baiano atıldı.



ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Kasımpaşa'nın teknik patronu Sami Uğurlu, "Ligde kalmak için çok önemli bir karşılaşmaydı. Kalitemizi ortaya koyduk. Daha farklı sonuç alabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Ligde kalacağız" dedi.



ÜZGÜNÜZ

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "3 haftadır takımın başındayım. Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor. Üzgünüz. Bazı arkadaşlarımız içeride gerçekten çok üzgündü. Savaşacağız" şeklinde konuştu.



7 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Ligde zor günler geçiren Rizespor her geçen hafta bir alt lige yaklaşıyor. Son 7 maçında sadece 2 puan çıkaran Rize son galibiyetini 20 Ocak'ta aldı.



TRANSFERDE TAM İSABET

K.Paşa'nın devre arası transferleri müthiş katkı veriyor. Midtjylland'dan kiralanan Awer Mabil ile Charleroi'den alınan Mamadou Fall 2'şer gol kaydetti.