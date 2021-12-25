Kasımpaşa - Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor... Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Ahmet, Eren, Brecka, Feyzi, Doğucan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Eysseric, Umut Bozok.
Altay: Mateusz Lis, Cebrail, Kazımcan, Thiam, Naderi, Björkander, Pinares, Andre Poko, Zeki, Kappel, Paixao.
KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Altay maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.