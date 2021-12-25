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Kasımpaşa - Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor... Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Kasımpaşa - Altay maçını haberimzden CANLI takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:26
Kasımpaşa - Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor... Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Ahmet, Eren, Brecka, Feyzi, Doğucan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Eysseric, Umut Bozok.

Altay: Mateusz Lis, Cebrail, Kazımcan, Thiam, Naderi, Björkander, Pinares, Andre Poko, Zeki, Kappel, Paixao.

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Altay maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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