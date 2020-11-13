Haberler Kasımpaşa Son dakika: Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi!

Son dakika: 'da dönemi!

Son dakika... ekiplerinden ile yolların ayrılması sonrası 'u göreve getirdiğini açıkladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 17:23
Son dakika: Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi!

takımlarından , 'la yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

Kasımpaşa Kulübü'nünden yapılan açıklamada, 'la sözleşme imzalandığı duyuruldu.

KASIMPAŞA'NIN AÇIKLAMASI

"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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