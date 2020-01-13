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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Doğucan Haspolat 'da

Doğucan Haspolat Kasımpaşa'da

ekiplerinden , Eredivise ekiplerinden Excelsior'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ı transfer etti.

, 'nın Excelsior takımında forma giyen 19 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Doğucan Haspolat'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Hollanda ekiplerinden SBV Excelsior 'ın 19 yaşındaki oyuncusu Doğucan Haspolat, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

  1. 13.01.2020
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