Doğucan Haspolat Kasımpaşa'da
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollanda Eredivise ekiplerinden Excelsior'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ı transfer etti.
Kasımpaşa, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen 19 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Doğucan Haspolat'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Hollanda ekiplerinden SBV Excelsior Rotterdam'ın 19 yaşındaki oyuncusu Doğucan Haspolat, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
- 13.01.2020
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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