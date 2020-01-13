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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'i kadrosuna kattı

Alanyaspor Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı

ekiplerinden Aytemiz Antalyaspor, 'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile anlaşmaya vardı. Edinilen bilgiye göre ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da transferi doğruladı.

'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek ilk devreyi 6. sırada kapatan Aytemiz 'da çalışmaları hız kazandı.

BeIN Sports'un haberine göre turuncu-yeşilli ekip, 'da kadro dışı bırakılan 'i renklerine bağladı.

Sezon başında 'tan Kasımpaşa'ya transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 18 maçta forma giyerken, 1074 dakika süre aldı. Sahaya çıktığı 18 karşılaşmada 3 gol atan tecrübeli forvet, 2 de asist üretti.

  1. 13.01.2020
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