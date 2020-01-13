Alanyaspor Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Antalyaspor, Kasımpaşa'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardı. Edinilen bilgiye göre Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da transferi doğruladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek ilk devreyi 6. sırada kapatan Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.
BeIN Sports'un haberine göre turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.
Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 18 maçta forma giyerken, 1074 dakika süre aldı. Sahaya çıktığı 18 karşılaşmada 3 gol atan tecrübeli forvet, 2 de asist üretti.
- 13.01.2020
- Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...
- Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!
- Falcao devreye girdi! Galatasaray transferi bitiriyor
- Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! Abdurrahim Albayrak duyurdu
- Bir teklif daha! Galatasaray'da istenmeyen isim Avrupa'nın gözdesi oldu
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Alanyaspor Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.