Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Sedat Namal istifa etti.

Namal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce düzenlediği basın toplantılarında istifa edeceğini ve nedenlerini açıkladığını hatırlattı.

Kendisinin ve yönetiminin Karabükspor için her şeyi yaptıklarını ve bütün yolları denediklerini aktaran Namal, "Maalesef bana söylenen şartlar yerine gelmedi. KARDEMİR'den beklenen destek de gelmedi. Bu sürede KARDEMİR ile yaşanan bir süreç var, ben KARDEMİR'den gelebilecek desteğin önünü açmak istedim. Bu nedenle başkanlık görevimden ayrılmanın doğru olacağını düşündüm. Büyük umutlarla başkan olduğum kulübümüzden istifa ederek ayrıldım. Ancak bu demek değil ki takımı yarı yolda bırakacağız. Bu takımın maçları ve personeli var. Yönetim kurulumuz görevinin başında. Başkanlığa asbaşkanlarımızdan Mehmet Yüksel Bey bakacak." diye konuştu.

- Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Kırmızı-mavili ekip, yarın deplasmanda Afjet Afyonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çamlık Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetimindeki idmanda, teknik çalışma yapıldı. İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, sakatlıkları bulunan Emre Eser ve Berkay Yılmaz'dan yoksun kara yoluyla Afyonkarahisar'a hareket etti.