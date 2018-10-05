Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerdeki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."