Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

    Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

    'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak

    Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

    Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerdeki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    1. 5.10.2018 13:49
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