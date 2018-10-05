Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerdeki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
- 5.10.2018 13:49
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
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