Türkiye Judo Federasyonu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Evde Kal Türkiye!" başlığıyla bir açıklama yayımladı.
Türkiye Judo Federasyonu, "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Evde Kal Türkiye!" başlığıyla bir açıklama yayımladı.
Fedarasyonun internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiğimiz bu günlerde, zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı'mızın uyarılarını dikkate alalım." denildi.
Açıklamada, "Evde bulunduğunuz süre içerisinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından tamamen ücretsiz hizmet veren ve profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan her yaşa uygun 900'e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı, bedensel, görme, işitme engelli egzersiz videoları ve su hatırlatma modülleri ile yenilenen 'HisApp' uygulaması ile evlerinizde hareketsiz kalmayın." ifadeleri kullanıldı.
Uygulamanın App Store ve Google Play üzerinden indirebileceği aktarıldı.
- 20.03.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Judo Federasyonundan "Evde Kal Türkiye" paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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