Judo Federasyonundan "Evde Kal Türkiye" paylaşımı - Son dakika Judo haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Judo Judo Federasyonundan "Evde Kal Türkiye" paylaşımı

Judo Federasyonundan " " paylaşımı

Judo Federasyonundan "Evde Kal Türkiye" paylaşımı

, koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Türkiye!" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

, "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Türkiye!" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Fedarasyonun internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiğimiz bu günlerde, zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede 'mızın uyarılarını dikkate alalım." denildi.

Açıklamada, "Evde bulunduğunuz süre içerisinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından tamamen ücretsiz hizmet veren ve profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan her yaşa uygun 900'e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı, bedensel, görme, işitme engelli egzersiz videoları ve su hatırlatma modülleri ile yenilenen 'HisApp' uygulaması ile evlerinizde hareketsiz kalmayın." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın ve üzerinden indirebileceği aktarıldı.

  1. 20.03.2020
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