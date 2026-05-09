CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A İZLE | Lecce-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İZLE | Lecce-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’nın 36. haftasında Lecce, Juventus ile kozlarını paylaşıyor. 32 puanla 17. sırada yer alan ve ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Lecce, taraftarı önünde puan ya da puanlar ararken; 65 puanla 4. sırada bulunan Juventus, üçüncülük koltuğu için takibini sürdürüyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta birbirine diş geçiremeyen iki ekibin bu kritik randevusu, ligin hem altını hem de üstünü yakından ilgilendiriyor. Peki, Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 09:10
İZLE | Lecce-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lecce-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lecce'de adeta bir var oluş mücadelesi yaşanıyor. Ev sahibi Lecce, geçtiğimiz hafta Pisa deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle nefes alsa da hala tehlike bölgesinden tam anlamıyla uzaklaşabilmiş değil. Eusebio Di Francesco'nun öğrencileri, sahalarında oynayacakları bu maçta katı bir savunma ve hızlı hücumlarla dev rakibini durdurmayı planlıyor. Konuk ekip tarafında ise hedef, sezonu en iyi noktada bitirmek. Luciano Spalletti yönetimindeki Torino devi, geçtiğimiz hafta Verona karşısında aldığı beklenmedik beraberliğin telafisini yapmak istiyor. İşte Lecce-Juventus maçının detayları!

Lecce-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Lecce-Juventus randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Lecce-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce-Juventus maçı S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lecce-Juventus MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic

ASpor CANLI YAYIN

İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi!
Fenerbahçe'den Leao bombası!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Belediyeden futbolcu maaşı, aileye makam aracı, Özel’e VIP araç
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Oblak operasyonu!
Sallai'ye Premier Lig'den 2 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 00:58
Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması 00:58
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! 00:58
Ederson'un yerine 3 yıldız aday! Ederson'un yerine 3 yıldız aday! 00:58
Aziz Yıldırım'dan çağrı! Aziz Yıldırım'dan çağrı! 00:57
İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! 00:57
Daha Eski
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 00:57
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 00:57
Kartal kabuk değiştirecek! Kartal kabuk değiştirecek! 00:57
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 00:57
Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! 00:57
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! 00:57