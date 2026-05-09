İZLE | Lecce-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lecce'de adeta bir var oluş mücadelesi yaşanıyor. Ev sahibi Lecce, geçtiğimiz hafta Pisa deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle nefes alsa da hala tehlike bölgesinden tam anlamıyla uzaklaşabilmiş değil. Eusebio Di Francesco'nun öğrencileri, sahalarında oynayacakları bu maçta katı bir savunma ve hızlı hücumlarla dev rakibini durdurmayı planlıyor. Konuk ekip tarafında ise hedef, sezonu en iyi noktada bitirmek. Luciano Spalletti yönetimindeki Torino devi, geçtiğimiz hafta Verona karşısında aldığı beklenmedik beraberliğin telafisini yapmak istiyor. İşte Lecce-Juventus maçının detayları!

Lecce-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Lecce-Juventus randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Lecce-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce-Juventus maçı S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lecce-Juventus MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic