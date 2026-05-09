Cagliari-Udinese maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari-Udinese maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 36. haftasında Cagliari, Udinese ile karşı karşıya geliyor. 37 puanla 15. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasındaki farkı korumaya çalışan Cagliari, taraftarı önünde 3 puan alarak nefes almak istiyor. 47 puanla 11. sırada bulunan Udinese ise son haftalardaki yükselen formunu sürdürüp sezonu ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Peki, Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 09:10
Cagliari-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun final haftalarına girilirken Unipol Domus'ta stres seviyesi tavan yapıyor. Ev sahibi Cagliari, geçtiğimiz hafta Bologna deplasmanından aldığı 0-0'lık beraberlikle savunma direncini kanıtlasa da, ligde kalma yolunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Teknik direktör Fabio Pisacane'nin öğrencileri, sahalarında oynayacakları bu mücadeleyi final olarak görüyor. Konuk ekip ise rakibine göre çok daha rahat bir konumda. Geçtiğimiz hafta Torino'yu 2-0'lık net bir skorla mağlup eden Udinese, son 6 maçında 5 kez sahadan puanla ayrılarak ligin en dirençli ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte Cagliari-Udinese maçının detayları!

Cagliari-Udinese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Cagliari-Udinese randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.00'da yapılacak.

Cagliari-Udinese MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari-Udinese maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Udinese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Sulemana, Gaetano, Adopo, Obert; Folorunsho; Esposito

Udinese: Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Ekkelenkamp, Miller, Kamara; Zaniolo, Davis

Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi!
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Belediyeden futbolcu maaşı, aileye makam aracı, Özel’e VIP araç
F.Bahçe'den Oblak operasyonu!
Sallai'ye Premier Lig'den 2 talip birden!
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 00:58
Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması 00:58
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! 00:58
Ederson'un yerine 3 yıldız aday! Ederson'un yerine 3 yıldız aday! 00:58
Aziz Yıldırım'dan çağrı! Aziz Yıldırım'dan çağrı! 00:57
İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! 00:57
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 00:57
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 00:57
Kartal kabuk değiştirecek! Kartal kabuk değiştirecek! 00:57
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 00:57
Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! 00:57
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! 00:57