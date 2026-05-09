Cagliari-Udinese maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun final haftalarına girilirken Unipol Domus'ta stres seviyesi tavan yapıyor. Ev sahibi Cagliari, geçtiğimiz hafta Bologna deplasmanından aldığı 0-0'lık beraberlikle savunma direncini kanıtlasa da, ligde kalma yolunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Teknik direktör Fabio Pisacane'nin öğrencileri, sahalarında oynayacakları bu mücadeleyi final olarak görüyor. Konuk ekip ise rakibine göre çok daha rahat bir konumda. Geçtiğimiz hafta Torino'yu 2-0'lık net bir skorla mağlup eden Udinese, son 6 maçında 5 kez sahadan puanla ayrılarak ligin en dirençli ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte Cagliari-Udinese maçının detayları!

Cagliari-Udinese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Cagliari-Udinese randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.00'da yapılacak.

Cagliari-Udinese MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari-Udinese maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Udinese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Sulemana, Gaetano, Adopo, Obert; Folorunsho; Esposito

Udinese: Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Ekkelenkamp, Miller, Kamara; Zaniolo, Davis