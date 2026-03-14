Haberler İtalya Serie A Udinese-Juventus MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese-Juventus MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da 29. hafta heyecanı, Avrupa kupaları hedefinden kopmak istemeyen iki ekibin stratejik randevusuna sahne oluyor. Lig aşamasını 36 puanla 11. sırada sürdüren ev sahibi ekip, kendi sahasında alacağı galibiyetle ilk 10 içerisine girmeyi ve alt sıralarla bağını tamamen koparmayı hedeflerken; 50 puanla 6. basamakta yer alan konuk ekip ise, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek adına Udine deplasmanından kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. Bluenergy Stadium’un ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma, her iki takımın sezon sonu hedefleri doğrultusunda kader belirleyici bir viraj niteliği taşıyor. Peki Udinese-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 08:39
Udinese-Juventus MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalyan futbolunun taktiksel disipliniyle öne çıkan iki takımı, ligin 29. haftasında Udine şehrinde puan mücadelesine giriyor. Sezon başından bu yana iç sahada sergilediği dirençli performansla dikkat çeken ev sahibi takım, tecrübeli teknik direktörü yönetiminde bu zorlu eşleşmeyi üst sıralara tırmanış maçı olarak görüyor. Diğer tarafta ise son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle moral bulan ve hücum hattındaki etkinliğiyle rakiplerine korku salan konuk ekip, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin hata yapmasını beklediği bu haftada sürprize izin vermemek niyetinde. Bluenergy Stadium'da oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmada, orta sahadaki pres gücü ve savunma arkasına yapılacak koşular galibiyetin anahtarı olacak. İşte Udinese-Juventus maçı detayları...

Udinese-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 29. haftasındaki Udinese-Juventus mücadelesi, 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 22.45'te başlayacak.

Udinese-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Udinese-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

''Şampiyonluk yarışı bitti!"
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
G.Saray'da Can Armando gerçeği!
Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! 09:06
Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri 08:59
''Şampiyonluk yarışı bitti!" ''Şampiyonluk yarışı bitti!" 08:57
Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! 08:54
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:08
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:02
F.Bahçe'den toplantı kararı! F.Bahçe'den toplantı kararı! 00:50
F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! 00:50
F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! 00:50
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! 00:50
Ederson için flaş iddia! "Antrenman yaptıramıyorlar" Ederson için flaş iddia! "Antrenman yaptıramıyorlar" 00:50
F.Bahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup! 00:49