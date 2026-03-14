Udinese-Juventus MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalyan futbolunun taktiksel disipliniyle öne çıkan iki takımı, ligin 29. haftasında Udine şehrinde puan mücadelesine giriyor. Sezon başından bu yana iç sahada sergilediği dirençli performansla dikkat çeken ev sahibi takım, tecrübeli teknik direktörü yönetiminde bu zorlu eşleşmeyi üst sıralara tırmanış maçı olarak görüyor. Diğer tarafta ise son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle moral bulan ve hücum hattındaki etkinliğiyle rakiplerine korku salan konuk ekip, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin hata yapmasını beklediği bu haftada sürprize izin vermemek niyetinde. Bluenergy Stadium'da oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmada, orta sahadaki pres gücü ve savunma arkasına yapılacak koşular galibiyetin anahtarı olacak. İşte Udinese-Juventus maçı detayları...

Udinese-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 29. haftasındaki Udinese-Juventus mücadelesi, 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 22.45'te başlayacak.

Udinese-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Udinese-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David