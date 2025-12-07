Lazio-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Lazio Rome - Bologna FC canlı maç izlemek için tıkla!

İtalya Serie A'da nefes kesen mücadelelerden biri futbolseverlerle buluşuyor. Lazio ile Bologna'nın karşı karşıya geleceği bu önemli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. Lazio-Bologna maçı canlı izlenir mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. İtalya Serie A'da iki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu mücadele, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Lazio Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lazio-Bologna maçı canlı nasıl izlenir?

LAZIO-BOLOGNA MAÇI HANGİ GÜN?

Lazio-Bologna maçı, 7 Aralık Pazar günü oynanacak.

LAZIO-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lazio-Bologna maçı, saat 20:00'de başlayacak.

LAZIO-BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lazio ve Bologna'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

LAZIO-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio ile Bologna arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı izlenebilecek. Lazio Rome-Bologna FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

