CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona - Parma CANLI İZLE | Yayın bilgileri (Serie A)

Hellas Verona - Parma CANLI İZLE | Yayın bilgileri (Serie A)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Hellas Verona, Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda Parma'yı konuk edecek. İlk 11 haftada topladığı 6 puanla son 3'e yerleşerek küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Paolo Zanetti'nin öğrencileri, taraftarının önünde hanesine 3 puan yazdırmak için sahaya çıkacak. Konuk ekip ise şimdiye dek aldığı tek galibiyetle 8 puan topladı. Peki Hellas Verona - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hellas Verona - Parma CANLI İZLE | Yayın bilgileri (Serie A)

Hellas Verona - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hellas Verona, Serie A'nın 12. haftasında, evinde Parma'yı konuk ediyor. Milli ara öncesinde Lecce deplasmanından beraberlikle dönen ve bu sezon henüz galibiyete imza atamayan ev sahibi ekip, ilk 3 puanı için mücadele edecek. Carlos Cuesta'nın ekibi ise bu sezon tek galibiyetini, taraftarı önünde oynadığı Torino'ya karşı 2-1'lik skorla aldı. Peki Hellas Verona - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona - Parma maçı, 23 Kasım Pazar günü yapılacak. Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

HELLAS VERONA - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hellas Verona ile Parma arasında oynanacak mücadele, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

D&R REKLAM
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı...
DİĞER
Fenerbahçe'nin gözü 3 yıldız golcüde! Sürpriz oyuncu radara girdi...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi"
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... 08:59
Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! 08:41
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" 08:31
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
Daha Eski
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50