Hellas Verona - Parma CANLI İZLE | Yayın bilgileri (Serie A)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hellas Verona - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hellas Verona, Serie A'nın 12. haftasında, evinde Parma'yı konuk ediyor. Milli ara öncesinde Lecce deplasmanından beraberlikle dönen ve bu sezon henüz galibiyete imza atamayan ev sahibi ekip, ilk 3 puanı için mücadele edecek. Carlos Cuesta'nın ekibi ise bu sezon tek galibiyetini, taraftarı önünde oynadığı Torino'ya karşı 2-1'lik skorla aldı. Peki Hellas Verona - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona - Parma maçı, 23 Kasım Pazar günü yapılacak. Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

HELLAS VERONA - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hellas Verona ile Parma arasında oynanacak mücadele, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.