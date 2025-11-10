CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Atalanta’da flaş ayrılık! Ivan Juric dönemi sona erdi

Atalanta’da flaş ayrılık! Ivan Juric dönemi sona erdi

Serie A ekibi Atalanta, kötü gidişatın ardından teknik direktör Ivan Juric’in görevine son verdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 17:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta’da flaş ayrılık! Ivan Juric dönemi sona erdi

İtalya Serie A'da beklenmedik bir teknik direktör değişikliği yaşandı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Atalanta, teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon başında büyük hedeflerle yola çıkan Bergamo ekibi, alınan istikrarsız sonuçların ardından 11. hafta itibarıyla 13 puanla 13. sıraya gerileyince yönetim, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Juric'in ayrılığıyla birlikte Atalanta yönetimi yeni teknik adam arayışlarına başlarken takımın başına kimin geçeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın yıldızına Milan kancası!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
G.Saray'dan Torreira için açıklama!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid satıldı! Atletico Madrid satıldı! 17:26
F.Bahçe Beko'dan Wilbekin için açıklama! F.Bahçe Beko'dan Wilbekin için açıklama! 16:41
Nene Avrupa'ya da damga vurdu! Nene Avrupa'ya da damga vurdu! 16:08
Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması! Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması! 16:03
Sane için dikkat çeken eleştiri! "O aslında..." Sane için dikkat çeken eleştiri! "O aslında..." 15:23
Tekke'den dikkat çeken başarı! Fırtına ile... Tekke'den dikkat çeken başarı! Fırtına ile... 15:05
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! 15:00
G.Saray'dan Torreira için açıklama! G.Saray'dan Torreira için açıklama! 14:40
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! 14:37
Torreira'dan göndermeli paylaşım! Torreira'dan göndermeli paylaşım! 14:29
F.Bahçe açıkladı! O hakem UEFA'ya şikayet edildi F.Bahçe açıkladı! O hakem UEFA'ya şikayet edildi 13:04
Saran 10 Kasım için törende konuştu! Saran 10 Kasım için törende konuştu! 12:17