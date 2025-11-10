Atalanta’da flaş ayrılık! Ivan Juric dönemi sona erdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'da beklenmedik bir teknik direktör değişikliği yaşandı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Atalanta, teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon başında büyük hedeflerle yola çıkan Bergamo ekibi, alınan istikrarsız sonuçların ardından 11. hafta itibarıyla 13 puanla 13. sıraya gerileyince yönetim, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Juric'in ayrılığıyla birlikte Atalanta yönetimi yeni teknik adam arayışlarına başlarken takımın başına kimin geçeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.