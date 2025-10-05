CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Bologna-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Bologna-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A’da 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Bologna, sahasında Pisa'yı konuk edecek. Bu sezon ligde üst sıraları hedefleyen iki güçlü ekip de kritik mücadelede hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan takımlar, üç puan için tüm planlarını yaptı. Bologna, taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamayı amaçlarken, Pisa ise deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmanın peşinde. Peki, Bologna-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 11:00
Bologna-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Bologna-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 6. haftasında dikkatler Bologna-Pisa maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Bologna hem de Pisa, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Bologna-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Bologna-Pisa maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

