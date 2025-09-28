CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Lecce-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lecce-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Lecce ile Bologna karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Lecce-Bologna maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lecce-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 13:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lecce-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lecce-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Lecce-Bologna maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Lecce hem de Bologna, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Lecce-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lecce-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Lecce-Bologna maçı 28 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek!
DİĞER
Arda Güler'in derbideki hareketi İspanya'da olay oldu! "Özgeçmişine bir leke..."
CANLI | Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı... Açıklamalar peş peşe
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool...
Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? 13:43
Köln-Stuttgart maçı detayları! Köln-Stuttgart maçı detayları! 13:42
İşte Sertaç Şanlı'nın yeni adresi! İşte Sertaç Şanlı'nın yeni adresi! 13:39
Elche-Celta Vigo maçı ne zaman? Elche-Celta Vigo maçı ne zaman? 13:36
Rayo Vallecano-Sevilla maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Sevilla maçı ne zaman? 13:32
Del Piero şaştı kaldı! Kenan Yıldız... Del Piero şaştı kaldı! Kenan Yıldız... 13:28
Daha Eski
Freiburg-Hoffenheim maçı detayları! Freiburg-Hoffenheim maçı detayları! 13:27
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! 13:22
Milan-Napoli maçı ne zaman? Milan-Napoli maçı ne zaman? 13:21
Lecce-Bologna maçı ne zaman? Lecce-Bologna maçı ne zaman? 13:11
Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor maçı MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor maçı MUHTEMEL 11'LER 12:46
F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:18