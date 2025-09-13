CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus 4-3 Inter (Maç sonucu - ÖZET İZLE) | İtalya'da Türklerin düellosu! Hakan ve Kenan derbiye damga vurdu

Juventus 4-3 Inter (Maç sonucu - ÖZET İZLE) | İtalya'da Türklerin düellosu! Hakan ve Kenan derbiye damga vurdu

İtalya Serie A 3. hafta maçında Juventus'un sahasında Inter'i konuk ettiği dev derbide Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attıkları gollerle maça damga vurdular... 7 gollü düelloda Hakan Çalhanoğlu attığı iki golle, Kenan Yıldız da bir gol bir asistle yıldızlaştı, maçı 4-3'lük skorla ev sahibi Juventus kazandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 21:16
Juventus 4-3 Inter (Maç sonucu - ÖZET İZLE) | İtalya'da Türklerin düellosu! Hakan ve Kenan derbiye damga vurdu

Allianz Stadyumu'nda oynanan derbinin 14. dakikasında Lloyd Kelly ile Juventus 1-0 öne geçti, mücadelenin 30. dakikasında Hakan Çalhanoğlu attığı şık golle skoru 1-1'e getirdi.

İşte Hakan'ın golü...

Ev sahibi Juventus'ta ise Kenan Yıldız 38'de kaydettiği enfes golle takımını 2-1 öne geçirdi.

İşte Kenan'ın o golü...

HAKAN'DAN BİR KLAS GOL DAHA

Maçın 65. dakikasında Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu tekrar sahneye çıktı ve attığı enfes vole golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

İşte Hakan'ın ikinci golü...

KENAN'DAN BİR DE ASİST

76'da Marcus Thuram'ın golüyle Inter durumu 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmada dakikalar 82'yi gösterdiğinde sağdan serbest vuruş kullanan Kenan Yıldız, Khephren Turam'a adrese teslim bir top gönderdi, Fransız yıldız da kafa vuruşuyla skora 3-3'lük dengeyi getirdi.

İşte Kenan'ın asisti...

Maçta gol perdesini 90+1'de Juventus'un Karadağlı yıldızı Vasilije Adzic uzak mesafeden attığı harika golle kapattı: 4-3.

Juventus'ta Kenan Yıldız, Inter'de Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladılar; Kenan 90 dakika sahada kalırken, Hakan Çalhanoğlu, 82'de oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Juventus, 9 puana yükseldi. Inter, 3 puanda kaldı.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına çıkacak, Inter ise sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.

MAÇIN ADAMI KENAN YILDIZ

Nefes kesen mücadelede maçın oyuncusu Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız seçildi.

