Juventus 4-3 Inter (Maç sonucu - ÖZET İZLE) | İtalya'da Türklerin düellosu! Hakan ve Kenan derbiye damga vurdu

Allianz Stadyumu'nda oynanan derbinin 14. dakikasında Lloyd Kelly ile Juventus 1-0 öne geçti, mücadelenin 30. dakikasında Hakan Çalhanoğlu attığı şık golle skoru 1-1'e getirdi.
İşte Hakan'ın golü...
🤩 HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MÜKEMMEL GOL! pic.twitter.com/mwVePCro7n— S Sport (@ssporttr) September 13, 2025
Ev sahibi Juventus'ta ise Kenan Yıldız 38'de kaydettiği enfes golle takımını 2-1 öne geçirdi.
İşte Kenan'ın o golü...
😱 YOK ARTIK KENAN YILDIZ! pic.twitter.com/Fxt4tBkTl1— S Sport (@ssporttr) September 13, 2025
HAKAN'DAN BİR KLAS GOL DAHA
Maçın 65. dakikasında Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu tekrar sahneye çıktı ve attığı enfes vole golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
İşte Hakan'ın ikinci golü...
🤯 NELER OLUYOR NELER! Hakan Çalhanoğlu'ndan ENFES GOL! 🔥 pic.twitter.com/1GwrKhedAZ— S Sport (@ssporttr) September 13, 2025
KENAN'DAN BİR DE ASİST
76'da Marcus Thuram'ın golüyle Inter durumu 3-2'ye getirdi.
Karşılaşmada dakikalar 82'yi gösterdiğinde sağdan serbest vuruş kullanan Kenan Yıldız, Khephren Turam'a adrese teslim bir top gönderdi, Fransız yıldız da kafa vuruşuyla skora 3-3'lük dengeyi getirdi.
İşte Kenan'ın asisti...
🇹🇷 Kenan Yıldız'dan Khephren Thuram'a adrese teslim orta! 🟡 @iddaa 🟡 https://t.co/zRnPZqt02S pic.twitter.com/qyolGibN34— S Sport (@ssporttr) September 13, 2025
Maçta gol perdesini 90+1'de Juventus'un Karadağlı yıldızı Vasilije Adzic uzak mesafeden attığı harika golle kapattı: 4-3.
Juventus'ta Kenan Yıldız, Inter'de Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladılar; Kenan 90 dakika sahada kalırken, Hakan Çalhanoğlu, 82'de oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Juventus, 9 puana yükseldi. Inter, 3 puanda kaldı.
Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına çıkacak, Inter ise sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.
MAÇIN ADAMI KENAN YILDIZ
Nefes kesen mücadelede maçın oyuncusu Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız seçildi.
🤳👑 Kenan! #JuveInter pic.twitter.com/JVqFSuuG0l— Lega Serie A (@SerieA) September 13, 2025