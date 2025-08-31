Genoa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Genoa-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Genoa-Juventus maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Genoa hem de Juventus, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Genoa-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENOA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Genoa-Juventus maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.