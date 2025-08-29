Cremonese 3-2 Sassuolo (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Cremonese, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Sassuolo'yu sahasında 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 37. dakikada Filippo Terracciano, 39. dakikada Franco Vazquez ve 90+3. dakikada Manuel De Luca'dan (P) geldi. Konuk ekibin gollerini ise 63. dakikada Andrea Pinamonti ve 73. dakikada Domenico Berardi (P) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Serie A'ya 2'de 2 ile başlayan Cremonese, 6 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sassuolo ise ligde henüz puana ulaşamadı ve son sırada yer aldı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Cremonese, Verona deplasmanına konuk olacak; Sassuolo ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.