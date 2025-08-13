CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan'ın yeni stoperi Koni De Winter!

Milan'ın yeni stoperi Koni De Winter!

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Genoa'dan Belçikalı futbolcu Koni De Winter ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:12
Milan'ın yeni stoperi Koni De Winter!

İtalya ekibi Milan, Genoa'dan Belçikalı milli futbolcu Koni De Winter'i transfer etti. Milan'ın resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada, De Winter ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İtalya basınında, transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Juventus altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, Genoa'nın yanı sıra Empoli forması da giydi.

Genoa kariyerinde 57 maça çıkan De Winter, 3 gol kaydetti.

Teknik direktörlüğe 2010-2014 yıllarında da takımı çalıştıran Massimiliano Allegri'yi getiren Milan, sezon öncesi De Winter'in yanı sıra Luka Modric, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan, Samuele Ricci ve Ardon Jashari'yi kadrosuna kattı.

