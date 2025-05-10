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Haberler İtalya Serie A Empoli - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Empoli ile Parma 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 09:24
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Empoli - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Parma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Empoli - Parma maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EMPOLI - PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli: Vazquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito

Parma: Suzuki; Del Prato, Leoni, Valenti; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny

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