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Haberler İtalya Serie A Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como ile Cagliari 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 09:15
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Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como - Cagliari maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

COMO - CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Ikone, Paz, Strefezza; Cutrone

Cagliari: Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Prati, Augello; Luvumbo, Piccoli

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