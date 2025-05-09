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Haberler İtalya Serie A Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Milan ile Bologna 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 19:01
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Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan-Bologna maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Loftus-Cheek, Rejinders, Hernandez, Pulisic, Joao Felix, Jovic

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga

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