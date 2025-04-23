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Haberler İtalya Serie A Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Cagliari ile Fiorentina 33. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 10:44
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Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cagliari-Fiorentina maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. 21 Nisan Pazartesi günü oynanması planlanan Cagliari-Fiorentina maçı, Papa Francis'in vefatı nedeniyle ertelenmişti.

CAGLIARI-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Zortea, Makoumbou, Adopo, Viola, Luvumbo, Piccoli

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gudmundsson, Kean

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