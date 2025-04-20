Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna-Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna-Inter maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sports 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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