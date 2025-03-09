  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Hellas Verona-Bologna 28. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 10:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona-Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Bologna maçı 9 Mart Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saraylı yıldıza sürpriz talip!
Mou avans vermeyi seviyor!
DİĞER
Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...
İmralı'ya 4. tur! DEM heyeti Suriye'nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... "Öcalan'dan YPG'ye mektup ya da mesaj" iddiası
Beşiktaş'tan flaş Immobile kararı!
F.Bahçe'de dev kaleci operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman? Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman? 10:50
E.Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman? E.Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman? 10:33
R.Sociedad-Sevilla maçı ne zaman? R.Sociedad-Sevilla maçı ne zaman? 10:30
Real Betis-Las Palmas maçı ne zaman? Real Betis-Las Palmas maçı ne zaman? 10:28
Athletic Bilbao-Mallorca maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Mallorca maçı ne zaman? 10:26
Mou avans vermeyi seviyor! Mou avans vermeyi seviyor! 09:54
Daha Eski
Mertens'e sürpriz teklif! Buruk... Mertens'e sürpriz teklif! Buruk... 09:36
F.Bahçe'de dev kaleci operasyonu! F.Bahçe'de dev kaleci operasyonu! 09:33
Bugünkü maçlar 9 Mart Pazar 2025 Bugünkü maçlar 9 Mart Pazar 2025 09:26
Felix bombası! Transfer... Felix bombası! Transfer... 09:11
Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok" Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok" 08:55
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:50