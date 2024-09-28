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Haberler İtalya Serie A

AS Roma - Venezia FC maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Roma ile Venezia 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; AS Roma - Venezia FC maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:30
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AS Roma - Venezia FC maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Roma ile Venezia 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; AS Roma - Venezia FC maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma - Venezia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Venezia maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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