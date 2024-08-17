Haberler İtalya Serie A

Milan - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Milan ile Torino 1. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 14:19 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Torino maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'a Uruguaylı on numara!
"G.Saray'ın demirbaş oyuncusu"
DİĞER
İclal Aydın'ın 21 yaşındaki kızı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Zeynep Lal'i görenler tıpkı annesinin gençliği diyor
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken...
F.Bahçe'ye Chelsea'den dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam 10:50
Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? 10:50
Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 10:47
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? 10:43
Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:40
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... 10:27
Daha Eski
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:12
Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? 10:09
Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? 10:06
Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? 10:02
"VAR müdahalesi doğru!" "VAR müdahalesi doğru!" 09:56
Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:47