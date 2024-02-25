Haberler İtalya Serie A Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 14:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİORENTİNA - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Lazio maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı TIKLA CANLI İZLE | beIN Sports 1 ekranı ile Trabzonspor - Adana Demirspor maçı kesintisiz izle!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Torino maçı ne zaman?
Milan - Atalanta maçı ne zaman?
AĞIZDA KALAN DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? | Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu Diyanet?
Diş arasında kalan yemekleri yutmak orucu bozar mı?
Kulağa su kaçması orucu bozar mı Diyanet?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor deplasmanda 2 puan bıraktı! Kocaelispor deplasmanda 2 puan bıraktı! 15:35
Boluspor evinde Erzurum'u devirdi! Boluspor evinde Erzurum'u devirdi! 15:35
Avcı maç öncesi konuştu! "Kazanmak için..." Avcı maç öncesi konuştu! "Kazanmak için..." 15:31
Sivasspor 3 puanı kaptı! Sivasspor 3 puanı kaptı! 15:27
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! 15:25
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? 15:20
Daha Eski
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:12
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? 15:10
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:05
Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? 14:51
Roma - Torino maçı ne zaman? Roma - Torino maçı ne zaman? 14:48
Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? 14:38