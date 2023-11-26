Haberler İtalya Serie A Empoli 3 - 4 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Empoli 3 - 4 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 13. haftasında oynanan Empoli-Sassuolo karşılaşması 7 gole sahne oldu. Gol düellosunu kazanan konuk takım Sassuolo oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 19:28
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Empoli 3 - 4 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Empoli ve Sassuolo kozlarını paylaştı.

Konuk takım Sassuolo, 7 golün çıktığı karşılaşmadan uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 galip ayrılmayı başardı.

Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Pinamonti, 22. dakikada Henrique ve 66. dakika (penaltıdan) ile 90+2. dakikada Berardi kaydetti.

Ev sahibi takımın 4. dakikada penaltıdan Caputo, 30. dakikada Fazzini ve 86. dakikada Kovalenko ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla Empoli 10 puanda kalırken, Sassuolo ise puanını 15'e yükseltti.

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