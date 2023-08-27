Juventus - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Bologna maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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