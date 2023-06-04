Roma 2-1 Spezia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın son hafta maçında Roma sahasında Spezia'yı ağırladı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fabio Maresca düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Zalewski ve 90. dakikada penaltıdan Dybala kaydetti. Spezia'nın tek golü 6. dakikada Nikolaou'dan geldi.
SPEZIA 10 KİŞİ KALDI!
Konuk takımda Kelvin Amian 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Roma puanını 63'e yükseltti. Spezia ise 31 puanda kaldı.