Haberler İtalya Serie A Roma 2-1 Spezia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma 2-1 Spezia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma ile Spezia, İtalya Serie A'nın son hafta maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Roma 3 puanı hanesine yazdırdı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Zalewski ve 90. dakikada penaltıdan Dybala kaydetti. Spezia'nın tek golü 6. dakikada Nikolaou'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 01:28
Roma 2-1 Spezia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın son hafta maçında Roma sahasında Spezia'yı ağırladı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fabio Maresca düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Zalewski ve 90. dakikada penaltıdan Dybala kaydetti. Spezia'nın tek golü 6. dakikada Nikolaou'dan geldi.

SPEZIA 10 KİŞİ KALDI!
Konuk takımda Kelvin Amian 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Roma puanını 63'e yükseltti. Spezia ise 31 puanda kaldı.

DİĞER
Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi
Simge Sağın ile Mauro Icardi ilk kez yan yana! O anlar ortalığı salladı! Gözler Wanda Nara’yı aradı! “Yenge görmesin bunu...”
G.Saray 23. şampiyonluğunu kutladı!
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta?
Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı G.Saray'da ayrılık! Derbi sonrası açıkladı 01:06
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! Icardi G.Saray'da kalacak mı? Özbek'ten flaş açıklama! 01:06
Icardi ile Simge buluştu! İşte o müthiş düet Icardi ile Simge buluştu! İşte o müthiş düet 00:48
"Galatasaray'a Avrupa'da çok iş düşüyor" "Galatasaray'a Avrupa'da çok iş düşüyor" 00:44
La Liga'ya veda eden son takım belli oldu! La Liga'ya veda eden son takım belli oldu! 00:42
Milan ligi galibiyetle tamamladı! Milan ligi galibiyetle tamamladı! 00:35
Daha Eski
Şampiyon Barça son hafta kaybetti! Şampiyon Barça son hafta kaybetti! 00:30
G.Saray'dan flaş paylaşım! 'Törene kalsaydınız...' G.Saray'dan flaş paylaşım! 'Törene kalsaydınız...' 23:22
Filenin Sultanları ABD'ye kaybetti! Filenin Sultanları ABD'ye kaybetti! 22:58
Şampiyon Napoli sezonu galibiyetle noktaladı! Şampiyon Napoli sezonu galibiyetle noktaladı! 22:40
Ulubatlı Souness 27 yıl sonra yine sahada! Ulubatlı Souness 27 yıl sonra yine sahada! 22:35
Bakan Osman Aşkın Bak Galatasaray’ı tebrik etti Bakan Osman Aşkın Bak Galatasaray’ı tebrik etti 22:27