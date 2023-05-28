Bologna 2-2 Napoli (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Bologna ile Napoli kozlarını paylaştı.

Renato Dall'Ara Stadyumu'ndaki mücadelenin 14. dakikasında Napoli, Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili olan Napoli, 54. dakikada bir kez daha Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

Bologna, 62. dakikada Lewis Ferguson ile farkı bire indirdi. 84. dakikada Lorenzo de Silvestri, ev sahibi takıma beraberliği getiren golü kaydetti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Şampiyon Napoli, puanını 87'ye yükseltirken, 11. sıradaki Bologna ise puanını 51 yaptı.

Napoli, ligin son haftasında evinde Sampdoria'yı ağırlayacak. Bologna ise Lecce deplasmanına gidecek.