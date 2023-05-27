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Inter 3-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, sahasında Atalanta'yı Lukaku, Barella ve Martinez'in golleriyle 3-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:51
Inter 3-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter 1. dakikada Romelu Lukaku ve 3. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Atalanta 36. dakikada Mario Pasalic'le farkı bire indirdi ve ilk yarı Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili olan Inter, 77. dakikada Lautaro Martinez'le farkı yeniden ikiye çıkardı. Atalanta'da Luis Muriel 90+2. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Atalanta'da Merih Demiral maçı yedeklerde tamamladı.

Puanını 69'a yükselten ve maç fazlasıyla ikinciliğe oturan Inter, ligi ilk 4'te bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. 5. sıradaki Atalanta ise 61 puanda kaldı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU DA 2. ÖN ELEME TURU'NDAN BAŞLAYACAK

Inter'in Serie A'da Şampiyonlar Ligi vizesi almasıyla Süper Lig şampiyonunun elemelere ikinci turdan katılması kesinleşti.

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