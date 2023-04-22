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Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Salernitana ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 15:30
Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Sassuoloa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Salernitana ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTANA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Sassuolo maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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SALERNİTANA - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana
Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

Sassuolo
Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Lauriente

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