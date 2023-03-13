Haberler İtalya Serie A Milan 1-1 Salernitana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan 1-1 Salernitana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan ile Salernitana karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçta Milan ile Salernitana 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 00:47 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 01:13
Milan 1-1 Salernitana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 26. haftanın kapanış maçında Milan, konuk ettiği Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde üst sıralara oynayan Milan ile alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Salernitana kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun 45+1. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Milan farkı açamazken, 61. dakikada konuk Salernitana, Fransız oyuncusu Dia Boulaye ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Milan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kendi maçını kazanıp puan tablosunda ikinci sıraya çıkma şansını geri tepti.

Milan, 68 puanlı lig lideri Napoli'nin 20 puan gerisinde 48 puanla 4. sırada yer alıyor.

Salernitana ise 26 puanla 16. sırada kaldı.

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