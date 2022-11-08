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Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Sezon başında 18 milyon Euro'luk bedelle Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli kulübüne transfer olan Kim Min Jae, kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Four-Four-Two dergisine göre dünyanın en iyi 10. stoperi olan Güney Koreli yıldız için Napoli'yi korku sardı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 20:25
Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Fenerbahçe'den sezon başında İtalyan Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 milyon Eeroya transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adı Rennes ile de geçen Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırdı.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Sezon başından Fenerbahçe 'den transfer edilen Kim Min-jae 6'sı Şampiyonlar Ligi, 12'si Serie A olmak üzere 18 maçta forma giyerek takımın değişmez isimlerinden biri oldu.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Savunmada verdiği mücadeleyle iyi performans sergileyen Güney Koreli oyuncu, ligde de 2 gole imza attı. Bu sezon Napoli formasıyla 4. sezonunu geçiren Eljif Elmas ise 18 maçta oynadı ve 2 gol katkısı sağladı.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Napoli'nin savunmasındaki kilit isimlerin başında gelen Kim, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ayın oyuncusu seçildi. 25 yaşındaki Güney Koreli stoper, bu sezon Napoli formasıyla Serie A'da 11 maçta görev yaptı ve 2 de gol attı. Min-Jae, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçın tamamında oynadı.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli önceki gün Kim Min-Jae için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

'Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer etmemizde bunların etkisi büyük oldu. Takımda müthiş bir etki yarattı ve hemen adapte oldu. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

NAPOLİ'DE KİM MİN-JAE KORKUSU

Sportif direktör Giuntoli'nin de sözlerinden anlaşılacağı üzere Napoli, Kim Min-Jae'nin performansından oldukça memnun. İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli, Kim Min-Jae konusunda bir korku yaşıyor.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

İtalyan basınına göre Kim'in sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi Napoli'yi korkutuyor.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

SERBEST KALMA MADDESİ ÇEKİNCESİ

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan yıldız stoperin göstereceği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini cezbetmesine yüksek olasılık olarak bakılıyor.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Napoli yönetimi, bu kulüplerden birinin Kim Min-Jae gibi komple bir merkez stoper için 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemesinden çekiniyor.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

3 AYDA YENİ KONTRAT KARARI

Bu nedenlerden dolayı harekete geçen İtalyan kulübü, Kim ile yeni kontrat çalışmalarına başladı. Yıldız stoperi elinde tutmak isteyen Napoli, Güney Koreli oyuncunun maaşına tatmin edici bir zam yapıp, serbest kalma maddesini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istiyor. Napoli, Kim Min-Jae ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalamıştı. Serbest kalma maddesi korkusundan dolayı İtalyanlar, bu sözleşmeden yaklaşık 3 ay sonra yeni bir kontrat için Kim'in kapısına dayandı. Dünya Kupası'ndan önce Kim'le anlaşmaya çalışan Napoli eğer başarılı olamazsa, dev turnuvanın hemen ardından yıldız stopere yeni bir kontrat sunacak.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

EN İYİ 10 STOPER ARASINDA

Dünya Kupası öncesi sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae, ünlü futbol dergisi four-four-two'ya göre dünyanın en iyi 10 stoperi arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor.

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

İkinci sırada PSG'nin Brezilyalı stoperi Marquinhos var. İngiltere Premier Ligi'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da 3. basamakta kendisine yer buldu. Milliyet'in haberine göre Virgil van Dijk, Antonio Rudiger, Dayot Upamecano, Eder Militao, William Saliba ve Cristian Romero'nun da yer aldığı listede,

Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

Napoli forması giyen Kim Min Jae 10. sırada yer aldı.

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