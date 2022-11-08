Napoli'de Kim Min Jae korkusu!

'Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer etmemizde bunların etkisi büyük oldu. Takımda müthiş bir etki yarattı ve hemen adapte oldu. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor.