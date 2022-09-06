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Emirhan İlkhan İtalya'da tarihe adını yazdırdı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya Serie A ekibi Torino'ya imza atan Emirhan İlkhan kulüp tarihine geçti. Torino'nun Lecce'yi ağırladığı mücadelede 64 dakika forma giyen oyuncu, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç futbolcusu oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 10:33
Emirhan İlkhan İtalya'da tarihe adını yazdırdı!

Beşiktaş'tan 'Avrupa'ya gitme hayalim var' diyerek ayrılan ve Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinin tarihine geçti.

TORINO TARİHİNİN EN GENÇ OYUNCUSU!
18 yaşındaki futbolcu, takımı Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maçta Emirhan İlkhan ilk 11'de başladı. Bu maçta 64 dakika forma giyen futbolcu, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç futbolcusu oldu.

Öte yandan bu maçta 42 kez topla buluşan Emirhan İlkhan 1 kez top kaptı. Pas oranında yüzde 81 başarı yakalayan futbolcu, Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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