Haberler İtalya Serie A Juventus Cagliari 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juventus Cagliari 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Juventus sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri Moise Kean ve Bernardeschi kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 01:13
Juventus Cagliari 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak bir hafta aranın ardından galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus, ilk yarıyı da önde kapattı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü devam ettiren siyah beyazlı takım, 56. dakikada Bernardeschi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda rakibine fırsat vermeyen Juventus 3 puanı almış oldu.

Bu sonucun ardından Juventus 34 puana yükseldi ve puan kaybeden 4. Atalanta ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Serie A'da zor günler geçiren Cagliari ise 10 puanda kalarak düşme potasından kurtulamadı.

DİĞER
Hande Soral ve İsmail Demirci’den sevindiren bebek müjdesi! Hande Soral ve İsmail Demirci güzel haberi duyurdu!
Erman Toroğlu, Trabzonspor'un "2. golünde el var mı?" tartışmalarına son noktayı koydu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor