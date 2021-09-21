SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

Süper Lig devi Fenerbahçe'den transfer olduğu Çizme temsilcisi Lazio'da kendisini bir türlü ispatlayamayan 27 yaşındaki Kosavalı golcü Vedat Muriqi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Galatasaray maçında çok önemli bir fırsatı daha kaçırdı.
İLK SEZONDA SADECE 1 GOL
İtalyan ekibindeki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Kosovalı forvet, teknik adam Simone Inzaghi'nin yönetiminde 27 lig maçında forma giydi, yalnızca 1 gol atabildi.
SARRI FIRSAT VERDİ
Bu sezon gerçekleşen teknik adam değişikliğinin ardından oyuncunun kulüple yollarının ayrılabileceği belirtilse de, yeni çalıştırıcı Maurizio Sarri futbolcuya sahip çıktı ve kendisine fırsatlar vermeye devam etti.