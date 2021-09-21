Haberler İtalya Serie A SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Vedat Muriqi, buradan İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutmuştu. Kosovalı golcü, İtalyan ekibinde beklenen performansı gösteremedi. Lazio'nun yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin de gözünden düşen Muriqi için sportif direktörden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 13:02
SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

Süper Lig devi Fenerbahçe'den transfer olduğu Çizme temsilcisi Lazio'da kendisini bir türlü ispatlayamayan 27 yaşındaki Kosavalı golcü Vedat Muriqi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Galatasaray maçında çok önemli bir fırsatı daha kaçırdı.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

İLK SEZONDA SADECE 1 GOL

İtalyan ekibindeki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Kosovalı forvet, teknik adam Simone Inzaghi'nin yönetiminde 27 lig maçında forma giydi, yalnızca 1 gol atabildi.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

SARRI FIRSAT VERDİ

Bu sezon gerçekleşen teknik adam değişikliğinin ardından oyuncunun kulüple yollarının ayrılabileceği belirtilse de, yeni çalıştırıcı Maurizio Sarri futbolcuya sahip çıktı ve kendisine fırsatlar vermeye devam etti.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

"TRANSFER SÖZ KONUSU DEĞİL" DEMİŞTİ...

Vedat Muriqi'yi performansından dolayı eleştiren ve kendisini protesto eden taraftarlarla antrenman esnasında tartışan ve ardından bu taraftarları tesislerin dışına attıran Sarri, Galatasaray maçı basın toplantısında da oyuncunun takımda olduğunu ve transferinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

GALATASARAY MAÇINDA FIRSAT BULDU

Serie A'da sezonun ilk üç maçında sonradan oyuna girerek kısa süreler alan ancak beklediği çıkışı yakalayamayan 27 yaşındaki Kosavalı yıldız golcü Vedat Muriqi, kendisini göstermek için asıl fırsatı ise Galatasaray karşısında buldu.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

40 DAKİKA SAHADA KALDI

İkinci yarının başlarında dahil olduğu oyunda yaklaşık 40 dakika sahada kalan ancak bu yeterli zaman içerisinde de hiçbir varlık gösteremeyen 1.94'lük santrfor, fırsatı kaçırdı.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

KESİK YEDİ

Galatasaray maçının ardından Vedat bu sezon ilk kez kesik yedi. Bu haftaya kadar tüm maçlarda oynayan, Milan maçında bile süre alan oyuncu, bu sezon ilk kez Lazio'nun bir maçında hiç sahaya çıkmadı, Cagliari mücadelesini kulübeden izledi.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

AYRILACAK

Milliyet'in haberine göre; tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz sezona benzer bir vasatlıkta yeni sezona başlaması, henüz golle buluşamaması ve fırsatları kullanamaması, Vedat Muriqi için kulüpten ayrılma ihtimalinin de yeniden gözden geçirilmesini beraberinde getirecek.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

IGLI TARE İLE KONUŞTU

Çizme basınına bir süre önce yansıyan haberlerle, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin menajerlerle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği, 27 yaşındaki Kosavalı golcü Vedat Muriqi'nin geleceğini masaya yatırdığı ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

OCAK AYINDA AYRILABİLİR

İtalyan ekibinde, kendisine gidecek kulüp arama çalışmaları yapılan oyuncunun, önümüzdeki transfer dönemlerinde İtalyan ekibi Lazio ile yollarının ayrılmasının sürpriz olmayacağı değerlendiriliyor.

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

MAÇ ÖNCESİ KONUŞMUŞTU

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'nın Galatasaray'a konuk olduğu ve 1-0 yenildiği maç öncesinde konuşan Vedat Muriqi şu sözleri sarfetmişti; 'Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım.'

SON DAKİKA: Vedat Muriqi depremi! Galatasaray maçı sonrası ayrılık...

İtalyan ekibiyle bu sezon 4 maça çıkan 27 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi toplamda 57 dakika forma giydi ve skor üretemedi.

SON DAKİKA