Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri | Merih Demiral'a rekor bonservis bedeli!

Son dakika spor haberleri | 'a rekor bonservis bedeli!

ekiplerinden forması giyen için 'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Milli yıldızın talipleri arasında ekiplerinden da var. Ancelotti, Merih'in mutlaka alınmasını isterken Everton'ın bu transfer için 60 milyon Euro ödemesi gerektiği belirtildi. Eğer bu gerçekleşirse Merih en çok bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 18:18
Son dakika spor haberleri | Merih Demiral'a rekor bonservis bedeli!

'ta forma şansı bulamayan 'ın transferi için takımlarından resmen devreye girdi.

Önce sakatlık sonra da koronavirüsten dolayı formasını kaybeden Merih Demiral, düzenli olarak forma giyemediği için Juventus'tan ayrılmak istiyor ancak ekibi bu konuda katı bir tutum gösteriyor.

Everton, 'nin raporu doğrultusunda Merih Demiral'ın transferi için 30 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarttı ancak Juventus, milli futbolcuyu gelecek sezon kadroda da tutmak istiyor ve bir satış opsiyonu olsa dahi 60 milyon euroluk bonservis bedeli istiyor.

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