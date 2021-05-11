Son dakika spor haberleri | Merih Demiral'a rekor bonservis bedeli!

Juventus'ta forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın transferi için İngiltere Premier Lig takımlarından Everton resmen devreye girdi.



Önce sakatlık sonra da koronavirüsten dolayı formasını kaybeden Merih Demiral, düzenli olarak forma giyemediği için Juventus'tan ayrılmak istiyor ancak Torino ekibi bu konuda katı bir tutum gösteriyor.

Everton, Carlo Ancelotti'nin raporu doğrultusunda Merih Demiral'ın transferi için 30 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarttı ancak Juventus, milli futbolcuyu gelecek sezon kadroda da tutmak istiyor ve bir satış opsiyonu olsa dahi 60 milyon euroluk bonservis bedeli istiyor.