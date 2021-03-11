Son dakika spor haberi: Ronaldo'nun sözleşmesine ilişkin kafa karıştıran açıklama! "Gündemimizde değil"

İtalya Serie A takımlarından Juventus'la olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor. Portekizli yıldızın takımdan ayrılabileceği ihtimaller arasında...

36 yaşındaki süperstarın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, kafa karıştıran sözler sarf etti. Paratici, "Ronaldo'nun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Onunla konuşmak için vaktimiz var. Şu anda bu konu gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıktı. Ligde ise 22 kez forma giyen Cristiano Ronaldo, bu müsabakalarda 20 kez ağları sarstı.



