Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Ronaldo'nun sözleşmesine ilişkin kafa karıştıran açıklama! "Gündemimizde değil"

Son dakika spor haberi: 'nun sözleşmesine ilişkin kafa karıştıran açıklama! "Gündemimizde değil"

Son dakika spor haberleri... ekibi 'un sportif direktörü , takımdaki geleceği merak konusu olan Portekizli yıldız ile ilgili, "Şu anda sözleşme uzatma konusu gündemimizde değil" diyerek kafaları karıştırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 11:46
Son dakika spor haberi: Ronaldo'nun sözleşmesine ilişkin kafa karıştıran açıklama! "Gündemimizde değil"

takımlarından 'la olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Cristiano 'nun geleceği merak ediliyor. Portekizli yıldızın takımdan ayrılabileceği ihtimaller arasında...

36 yaşındaki süperstarın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü , kafa karıştıran sözler sarf etti. Paratici, "Ronaldo'nun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Onunla konuşmak için vaktimiz var. Şu anda bu konu gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıktı. Ligde ise 22 kez forma giyen , bu müsabakalarda 20 kez ağları sarstı.


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