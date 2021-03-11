Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Juventus Merih Demiral'ın sakatlandığını duyurdu

Son dakika spor haberi: 'ın sakatlandığını duyurdu

Son dakika spor haberi: takımlarından , 'nde 'ya elendikleri maçta sakatlanan milli futbolcu 'ın 20 gün sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:12 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:27
Son dakika spor haberi: Juventus Merih Demiral'ın sakatlandığını duyurdu

takımlarından , son 16 turunda temsilcisi 'ya elenerek taraftarlarını üzmüştü. Kulüp mücadele sonrası milli futbolcu 'ın sakatlandığını duyurdu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Porto maçı sonrası testlere tabi tutulan Merih Demiral'ın sağ bacağındaki kasta lezyona rastlandı. Oyuncu yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacak" denildi.

23 yaşındaki milli savunma oyuncusu, bu sezon takımının en istikrarlı isimleri arasındaydı. Toplamda 23 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 1 de asist yaptı.

SON DAKİKA