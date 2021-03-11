Son dakika spor haberi: Juventus Merih Demiral'ın sakatlandığını duyurdu

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto'ya elenerek taraftarlarını üzmüştü. Kulüp mücadele sonrası milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlandığını duyurdu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Porto maçı sonrası testlere tabi tutulan Merih Demiral'ın sağ bacağındaki kasta lezyona rastlandı. Oyuncu yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacak" denildi.

23 yaşındaki milli savunma oyuncusu, bu sezon takımının en istikrarlı isimleri arasındaydı. Toplamda 23 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 1 de asist yaptı.