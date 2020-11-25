Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı Milli Takım sözleri!

Zlatan Ibrahimovic, Aftonbladet'e yaptığı açıklamada flaş itiraflarda bulundu. İşte yıldız golcünün gündem yaratacak açıklamaları...

"İsveç formasını tekrar giymeyi isterim. İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson beni bunun için aramalı. Ben gelip dikkatleri dağıtacaksam gelmeyeyim daha iyi. Ancak, bir katım olacağını düşünüyorlarsa gelirim. Friends Arena'da sarı duvarın önünde oynamak isterim. Bunu özledim. Bir futbolcu, kendisini destekleyen tribünlerin önünde oynamayı özlemiyorsa kariyeri zaten bitmiş demektir. Ben daha bitmedim!"

HALA YÜZDE YÜZ KOKU ALAMIYORUM"

"Corona virüsüne yakalandığımda herhangi bir semptom hissetmedim. Tat alma duygum kaybolmuştu ama şimdi yeniden geri geldi. Ancak, hala yüzde 100 koku alamıyorum. Bu ufak bir şey ama daha fazlası da olabilirdi. Yapacak bir şey yok, yaşamaya devam edeceğiz. Koronavirüsün de artık yaşamlarımızın bir parçası olacağı gerçeğine alışmalıyız. Tıpkı grip gibi..."

"Bu yaşta artık bir şut attıktan sonra daha fazla dinlenmem gerekiyor. Doğru seçimleri yapmaya çalışıyorum. Kendimi bu yeni futbola adapte ettim ve artık daha zekice oynuyorum."

"KENDİMİ MAÇLARA ÇOK GÜZEL HAZIRLARIM"

"Ben her zaman genç futbolculara aynı şeyi söylüyorum. Çok çalışmak ve çok tekrar her şeyin anahtarı. Kendimi maçlara çok çok güzel hazırlarım. Atletizm programım çok profesyonelcedir. Fiziksel kondisyonuma çok dikkat ederim ve kendimi buna adadım. Kafa olarak da maçlara hazırlanırım. Baskının altından böyle çıkarım. Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesiyiz. Ben o yaşlardayken ne yapıyordum diyerek takım arkadaşlarıma haksızlık yapamam. Çünkü, ben artık bu takımın en yaşlı oyuncusuyum."

"SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL"

Napoli maçında yaşadığım sakatlık ciddi değildi. 1-2 haftaya kalmaz dönerim."



"YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEDİM"

"Hayatımda yeni bir sayfa açmak istedim. Her gün ailemle beraber olmak, çocuklarımla doya doya vakit geçirmek istedim. Ardından Mino Raiola beni aradı, "Avrupa'ya dönmen gerek. Hala en üst seviyede neler yapabileceğini göstermelisin. Bunu yapabilirsin. Milan'da sadece 6 ay geçirip bırakacaksın. ABD'de bırakmak tabii ki daha kolay olur.' dedi."

"MIHAJLOVIC'E BEDAVA GELİRİM DEDİM"

"Sinisa Mihajlovic'in hasta olduğunu duydum. Onunla konuştum. Bana Bologna'ya gelip gelemeyeceğimi sordu. Senin için bedava gelirim dedim. Ona doğruları da söyledim, '10 yıl önceki Zlatan'ı göremeyeceksin. Alıştıkları Zlatan değilim artık. Tamamen farklı bir oyuncu haline geldim." dedim. Ardından, Milan'ın Bergamo'daki utanç verici mağlubiyetini gördüm."



MILAN'I SEÇME NEDENİ...

"İçimde adrenalin hissettim. Bazen kendi adrenalinizle yüzleşmek en iyi motivasyon yöntemidir. Motive olduğunuzu hissedersiniz. Kendinize bir hedef belirlersiniz. Bu sözleşme, para değildir. Ben de bunu merak ettim. 'Beni en çok motive edecek kulüp hangisi olur' diye sordum Mino'ya. Cevabı, 'Milan! Bu Milan'ı düştüğü yerden kaldırabilecek tek oyuncu sensin' dedi."

"Kafamda bir vizyon belirdi. 39 yaşımdayım ve Milan'ın düştüğünü görüyorum. İlk 6 ay çok zordu. Ben tutkumu kaybetmedim. Teknik direktörle devam edilip edilemeyeceğini bilmiyordum bile. Ben ne olacağım, bu da belirsizdi. Kulüp felsefesini ve rehberini değiştirmek istiyordu. Böylece yeniden tırmanmaya başladık ve güçlendik."

"Kulüp artık çok daha rahat bir şekilde istediği sonuçları almaya başladı. Ancak, bunun için yol kat ettik ve tırmandık!"