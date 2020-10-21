Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri sözleşme uzatmak için bu maaşı istedi!

'nun menajeri sözleşme uzatmak için bu maaşı istedi!

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi halinde gelen , kulüple sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. İtalyan basını, milli oyuncunun menajerinin Milano ekibinden talep ettiği maaşı yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:55
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri sözleşme uzatmak için bu maaşı istedi!

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen , son dönemlerde yükselen form grafiği ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde idmanda talihsiz bir sakatlık geçiren milli futbolcunun menajeri, Milano ekibinin yönetimiyle sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

İtalyan basınından Tuttosport'un aktardığı bilgilere göre Hakan'ın manjeri Gordon Stipic, milli yıldızın maaşının 2.5 milyon euro'dan 6.5 milyon euro'ya yükseltilmesini talep etti. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı ifade edilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin bu maaşı aldığı kaydedildi. Öte yandan menajer Stipic'in maaş talebini özellikle yüksekten açtığı belirtilirken, 5 milyon euro gibi bir rakama da evet denilebileceği vurgulandı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.


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