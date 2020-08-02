Genoa - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 38. haftasında Genoa, evinde Hellas Verona'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Genoa - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Genoa ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Genoa'da Ivan Radovanovic, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata bu maçta forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise Marash Kumbulla ve Alan Empereur oynayamayacak.
GENOA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Genoa - Hellas Verona maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 02.08.2020
- Güncelleme: 02.08.2020 14:43
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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