Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse kalp kirizi nedeniyle hayatını kaybetti
Roma akademide idmanlara çıkmış ancak hiç A takım forması giymemiş olan 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Joseph Bouasse kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Roma yaptığı açıklamayla eski orta saha oyuncusu Joseph Bouasse Perfection'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Roma'nın futbolcusu olan fakat A takımla hiç maça çıkmayan 21 yaşındaki genç futbolcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Roma eski futbolcusu için yaptığı açıklamada; ''Kulümübüz, eski Primavera oyuncumuz Joseph Bouasse Perfection'ın beklenmedik ölümünü üzüntüyle öğrendi. Roma olarak bütün yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
- 25.05.2020
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