Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse kalp kirizi nedeniyle hayatını kaybetti - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'nın eski futbolcusu kalp kirizi nedeniyle hayatını kaybetti

Roma'nın eski futbolcusu Joseph Bouasse kalp kirizi nedeniyle hayatını kaybetti

akademide idmanlara çıkmış ancak hiç A takım forması giymemiş olan 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu kalp krizi sonucu hayata veda etti.

yaptığı açıklamayla eski orta saha oyuncusu 'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Roma'nın futbolcusu olan fakat A takımla hiç maça çıkmayan 21 yaşındaki genç futbolcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Roma eski futbolcusu için yaptığı açıklamada; ''Kulümübüz, eski Primavera oyuncumuz Joseph Bouasse Perfection'ın beklenmedik ölümünü üzüntüyle öğrendi. Roma olarak bütün yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

  1. 25.05.2020
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