Sportif direktör ayrılığı doğruladı! Milan Götze'nin peşine düştü - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Ayrılık doğrulandı! Milan Götze'nin peşine düştü

Sportif direktör ayrılığı doğruladı! Götze'nin peşine düştü

Sportif direktör ayrılığı doğruladı! Milan Götze'nin peşine düştü

İtalya Serie A ekiplerinden , sezon sonu 'dan ayrılacak olan 'nin peşine düştü. Kırmızı-siyahlıların Alman yıldıza yıllık net 2,5-3 milyon euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren 'da yıldız isim , 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi 'ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan'ın, Götze'den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.

  1. 25.05.2020
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