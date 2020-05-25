Sportif direktör ayrılığı doğruladı! Milan Götze'nin peşine düştü
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, sezon sonu Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Mario Götze'nin peşine düştü. Kırmızı-siyahlıların Alman yıldıza yıllık net 2,5-3 milyon euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.
Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund'da yıldız isim Mario Götze, 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan'ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan'ın, Götze'den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.
- 25.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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