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24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Eski hocasına sert sözler! "Kariyerimi bitirdi"

: Inter tarihinin en kötü hocası Frank de !

Caner Erkin: Inter tarihinin en kötü hocası Frank de Boer!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cner Erkin, Inter forması giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Frank de 'u adeta topa tuttu. Tecrübeli futbolcu, bir dönem 'da da forma giyen Hollandalı teknik adam için, "De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı. Inter'deki kariyerimi bitirdi. De Boer'un Inter tarihinin en kötü olduğunu düşünüyorum" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaşlı yıldız futbolcu , başarısız geçen macerası için suçu eski hocasına attı. 2016-17 sezonunda Inter'e olan tecrübeli futbolcu, Milano ekibinin o dönemki hocası Frank de hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

basınına konuşan Caner Erkin, bir dönem 'da da forma giyen Hollandalı teknik adam hakkında şu ifadelere yer verdi:

"BANA KARŞI TUTUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"
Inter'e transferimin kariyerim için büyük bir adım olacağını, düzeli oynayıp kupalar kazanabileceğimi ve taraftarların sevgisini kazanabileceğimi düşündüm. Mancini gittiğinde bile Inter'den ayrılmak istemedim ancak Frank de Boer'ın bana karşı tutumu çok kötüydü.

"TAVIRLARI SAYGISIZCAYDI"
De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı. Kariyerimi değiştirmeme sebep oldu. Inter kariyerimi bitirdi. Bana neden böyle davrandığını hiç anlamadım. Beni antrenmanlara bile almadı. Herkes De Boer'un nasıl bir kişi olduğunu biliyordu. Inter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum.

"INTER TARİHİNİN EN KÖTÜ HOCASI"
De Boer'ın Inter tarihinin en kötü olduğunu düşünüyorum. Tüm hayallerimin, yalnızca 2.5 ay orada kalabilen bir adam tarafından parçalanması çok korkunçtu.

  1. 24.05.2020
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