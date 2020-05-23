Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!

Bizi izleyenler, 90 dakika sonunda kazansak da kaybetsek de 'İşte Beşiktaş bu' demeli. Biz, Beşiktaş karakterine uygun bir kadro oluşturacağız. k Beşiktaş taraftarı maçımıza geldiğinde sıkılmamalı, esneyip uyumamalı. Benim amacım tüm futbolseverlere İngiltere, Almanya ya da İspanya ligleri yerine Beşiktaş maçlarını izlettirmek.