Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!

Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. İçinden geçtiğimiz süreç, Beşiktaş'ın genel durumu, Karius transferi, Gökhan ile Caner hakkında yaşanan gelişmeler ve birçok konuya değinen Yalçın, "İnsanlar neler yaşadığımızı bilmiyor" dedi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:30 Güncelleme: 23.05.2020 11:30
Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ramazan Bayramı için Hürriyet'e verdiği özel röportajda, siyah beyazlı camiaya seslendi. Coronavirüsü ile mücadelede elde edilen başarı sayesinde normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Yalçın, "Ülke olarak hepimiz çok zor günler yaşadık.

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Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!

Artık normal hayata dönmenin zamanı geldi. Bunu da kademeli olarak gerçekleştireceğiz. Beşiktaş camiası olarak, başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve taraftarlarla tek yürek olup, siyah beyazlı bayrağı zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Açıklamalarının devamında futbol gündemindeki konuları değerlendiren Yalçın'ın görüşleri şöyle:

Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!

Taraftarlarımız maçımıza geldiğinde esneyip uyumamalı
Beşiktaş'ta göreve geldiğimden bu yana tüm oyunculara Beşiktaş takımının nasıl oynaması gerektiğini anlatıyorum ve bu şekilde oynatmaya çalışıyorum. Ben sistem oyuncusu seviyorum. Sistemime uymayanlarla işim olmaz. Benim için futbolcuların isimleri değil, performansı önemli.

Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!

Bizi izleyenler, 90 dakika sonunda kazansak da kaybetsek de 'İşte Beşiktaş bu' demeli. Biz, Beşiktaş karakterine uygun bir kadro oluşturacağız. k Beşiktaş taraftarı maçımıza geldiğinde sıkılmamalı, esneyip uyumamalı. Benim amacım tüm futbolseverlere İngiltere, Almanya ya da İspanya ligleri yerine Beşiktaş maçlarını izlettirmek.

Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!

Sadece Beşiktaşlılar'ın değil herkesin beğenerek izleyeceği bir futbol oynatmak istiyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlara oynattığım futbolla, bu dediklerimi yapabileceğimi kanıtladım.

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