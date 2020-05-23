Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner sözleri!
Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. İçinden geçtiğimiz süreç, Beşiktaş'ın genel durumu, Karius transferi, Gökhan ile Caner hakkında yaşanan gelişmeler ve birçok konuya değinen Yalçın, "İnsanlar neler yaşadığımızı bilmiyor" dedi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
Artık normal hayata dönmenin zamanı geldi. Bunu da kademeli olarak gerçekleştireceğiz. Beşiktaş camiası olarak, başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve taraftarlarla tek yürek olup, siyah beyazlı bayrağı zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Açıklamalarının devamında futbol gündemindeki konuları değerlendiren Yalçın'ın görüşleri şöyle:
Taraftarlarımız maçımıza geldiğinde esneyip uyumamalı
Beşiktaş'ta göreve geldiğimden bu yana tüm oyunculara Beşiktaş takımının nasıl oynaması gerektiğini anlatıyorum ve bu şekilde oynatmaya çalışıyorum. Ben sistem oyuncusu seviyorum. Sistemime uymayanlarla işim olmaz. Benim için futbolcuların isimleri değil, performansı önemli.
Bizi izleyenler, 90 dakika sonunda kazansak da kaybetsek de 'İşte Beşiktaş bu' demeli. Biz, Beşiktaş karakterine uygun bir kadro oluşturacağız. k Beşiktaş taraftarı maçımıza geldiğinde sıkılmamalı, esneyip uyumamalı. Benim amacım tüm futbolseverlere İngiltere, Almanya ya da İspanya ligleri yerine Beşiktaş maçlarını izlettirmek.